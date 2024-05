Beautiful - anticipazioni 7 maggio | non un patto ma un vile ricatto di Bill a Steffy

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di sabato 4 maggio 2024): in un articolo precedente abbiamo spoilerato cheproporrà un…Però non sarà proprio così! Inoltre dopo un po’ di rivedremo Li, che deciderà di avere un faccia a faccia con Sheila.: ecco cosa deve fare Taylor, se non vuole che sua madre venga arrestatadi @(Foto da Facebook)Ildiriguarderà proprio Taylor, come quello che lui aveva fatto ae a Finn, prima di chiamare, a sorpresa, la polizia per Sheila. La Carter dovrà ovviamente essere processata e la coppia dovrà deporre…in modo che non venga ...