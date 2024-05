Castellanzese in campo col lutto al braccio per Mirella Cerini | Ci incoraggerà dall’alto

(Di sabato 4 maggio 2024) Castellanza – La, in occasione della partita casalinga contro il Brusaporto in programma domenica 5 maggio, ha chiesto e ottenuto la possibilità di osservare un minuto di raccoglimento e di giocare con ilal, per ricordare il sindaco di Castellanza, grande amica dei neroverdi, morta per un malore iprovviso lo scorso 25 Aprile. “Mi è sembrato il minimo che si potesse fare per omaggiare– commenta Alberto Affetti, presidente della- considerando le diverse volte che, da tifosa, dagli spalti del ‘Provasi’ sosteneva con passione i neroverdi. Lei domani non ci sarà fisicamente, ma cidall'alto. Grazie ancora, non ti dimenticheremo”.

