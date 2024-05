Perché le tartarughe marine scelgono il litorale laziale | a Ostia l’incontro sulla salvaguardia della specie

(Di sabato 4 maggio 2024), 4 maggio 2024 – Consapevolezza di quanto sia importante preservare l’ecosistema marino: continuano gli incontri organizzati dal WWFmegafauna del nostro territori. L’appuntamento, in collaborazione con la Lega Navale, è nella loro sede sul Lungomare caio Duilio 36. Domenica 5 maggio dalle ore 17.30 il riflettore sarà puntatotartaruga marina (Caretta caretta). “In questi ultimi anni – spiega WWF– c’è stato un sensibile aumento di nidificazioni sul, con concentrazioni significative a Terracina e ad, dove in alcuni casi è stato necessario trasferire il nido nella vicina Tenuta Presidenziale. Il Dr. Luca Marini di ...

Operazione “Baby Medellin” della Polizia di Stato: scoperto un fitto traffico di hashish tra le località di Cerveteri e Ladispoli . Maxi blitz della Polizia di Stato smantella giro di droga tra Ladispoli e Cerveteri – Ilcorrieredellacitta.comE’ andata in scena l’ Operazione “Baby Medellin” sulla ... Continua a leggere>>

Roma, 3 maggio 2024 – La Giunta regionale presieduta da Francesco Rocca, su proposta dell’assessore allo Sviluppo economico, Roberta Angelilli, ha deliberato di stanziare tre milioni di euro come risorse per interventi di valorizzazione e promozione economica del litorale laziale , attraverso la ... Continua a leggere>>

Roma, presenze da record in bar e ristoranti per il “maxi-ponte” - Risultati molto positivi per ristoranti e pubblici esercizi del centro storico, ma sotto le aspettative sul litorale, anche a causa del meteo incerto, con alberghi quasi pieni ovunque. Il lunghissimo. Continua a leggere>>

Dalla Pisana 3 milioni per valorizzare e promuovere il litorale laziale - A breve sarà presentato il piano per il litorale e il piano di azione per la blue economy” dichiara Roberta Angelilli, vicepresidente della Regione Lazio e assessore a Sviluppo economico, Commercio, ... Continua a leggere>>

Strategia di adattamento climatico di Roma capitale | proposte e osservazioni del WWF - Strategia di adattamento climatico di Roma capitale, le proposte e le osservazioni del WWF Roma e Area Metropolitana ... Continua a leggere>>