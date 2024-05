Proposta per l' Archiginnasio d' oro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 4 maggio 2024) A nome dell’associazione “ L’Officina delle idee “ - “ Bologna al Centro “ suggerisco al Comune di Bologna di concedere un riconoscimento ad una personalità che nelle varie Istituzioni in cui ha avuto un ruolo è stato , insieme ai suoi collaboratori , protagonista di un vero e proprio Rinascimento urbano di Bologna . Questo in una città che a volte nella sua lunga storia è stata segnata , anche recentemente , da interventi infelici ed inopportunI. Propongo il professor Fabio Roversi Monaco, ex rettore dell'ateneo ed ex numero uno della Fondazione Cassa di Risparmio, per l’d’oro. Angelo Rambaldi