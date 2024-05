Pordenone - morta ragazza di 26 anni in un incidente stradale a Spilimbergo | lo scontro frontale tra le due auto è stato fatale

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 4 maggio 2024) Unaieri, venerdì 3 maggio, a Istrago, frazione di) in un. La vittima è Chiara Bassutti, 26, residente a. La tragedia è avvenuta lungo la strada regionale 464, nel tratto di via dei Ponti. L’guidata dalla giovane è finita in un fosso a bordo carreggiata dopo essersi andata a scontrare con un altro mezzo guidato da una donna di 73– sempre residente di– che stava viaggiando assieme alla figlia di 44. Le due donne, ferite in modo lieve, sono state trasportate in ospedale per gli accertamenti del caso. Le forze dell’ordine fanno sapere che la dinamica dell’è ...