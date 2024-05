Roma | in gita scolastica a Fontana di Trevi perde i suoi compagni

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 4 maggio 2024) CRONACA DI– Nell’ambito dei quotidiani servizi svolti dalla Polizia Locale diCapitale a presidio e tutela delle piazze e dei monumenti del Centro Storico, nel pomeriggio di ieri una pattuglia e’ intervenuta in aiuto di un bambino che, in Piazza di, aveva perso il contatto con gli altridi classe, in. Il piccolo, di circa 9 anni, nel vedere gli agenti in uniforme, e’ corso verso di loro in cerca di aiuto. Visibilmente disorientato ha riferito al personale operante di essere ine di aver perso di vista la sua classe. Gli agenti, appartenenti ai Gruppi I Centro, VI Torri e Gpit (Gruppo Pronto Intervento Traffico) della Polizia Locale, in quel momento presenti sulla piazza, hanno ...