Acqua a bordo di un’imbarcazione con 100 passeggeri | indagini in corso

(Di sabato 4 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoNella serata del 30 aprile s– fatto che la Questura ha reso noto solamente oggi – personale del commissariato di Sorrento è intervenuto presso il locale porto per assistere numerosi, provenienti da Positano, la cui imbarcazione verso le ore 19, all’altezza della Punta Campanella, aveva subito una improvvisa forte ‘rollata’, imbarcando conseguentemente. Il natante era poi giunto al porto di Sorrento ove erano sbarcati i quasi 100, in larghissima parte di nazionalità estera, alcuni dei quali medicati da due ambulanze nel frattempo accorse sul posto. I poliziotti presenti avevano pertanto assistito i numerosiche, sebbene incolumi, erano bagnati ed infreddoliti in attesa di poter fare ritorno presso i ...