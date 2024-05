Se il salutismo è la scorciatoia degli ignoranti | piccolo manifesto in difesa del vino

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di sabato 4 maggio 2024) «Una bruschetta con lardo di Colonnata e un burro e alici», orecchiamo la comanda del tavolo accanto. «Avete undealcolato?». Il cameriere risponde di no; propone come valida alternativa una coca cola; prontamente accettata dalla coppia. I carri armati schierati contro l’alcol, senza distinzioni di alcun genere, portano a splendidi atti di surrealismo come questo. Le patatine fritte vanno bene, un Brunello di Montalcino no. Semaforo verde per una salatissima cacio e pepe, promossa, è anche veg tra l’altro, una bottiglia di Grignolino è il male. Ci scofaniamo e poi diamo la colpa alChiediamo, magari perché ne abbiamo sentito parlare, un mosto d’uva fermentato a zero di alcol senza preoccuparci di stare ingurgitando lo stesso contenuto di zuccheri di un profiteroles. Non lo vogliamo nemmeno sapere. Andiamo a cena fuori in ristoranti che usano ...