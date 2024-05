Prof nudo in tv da Fazio - ma a scuola manca da tre mesi per un infortunio | le ire del dirigente scolastico

(Di sabato 4 maggio 2024) Un’ospitata tv diventa un caso e rischia di avere ripercussioni sulla carriera di unessore di diritto. Jean Pascal Marcacci, docente dell’istituto Rosa Luxemburg di Bologna, ha partecipato la settimana scorsa a “Che Tempo Che Fa” come presidente regionale dell’Aner – associazione naturisti dell’Emilia Romagna. Adesso per quel passaggio tv – vestito con solo un telo per coprire le parti intime – sarà aperta un’istruttoria da parte dell’ufficioprovinciale. Vedere in televisione ilessore in versione naturista dopodi assenza da, infatti, avrebbe creato malumori tanto da aprire un filone ‘istituzionale’. “Mi è arrivato del materiale su questa vicenda – dice al Corriere di Bologna ildell’Ufficioprovinciale, ...

