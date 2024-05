Voto fuorisede Europee 2024 | richieste in scadenza Come si fa?

La possibilità di andare alle urne nel luogo in cui si è domiciliati per motivi di studio riguarda 330mila ragazzi, ma in pochi lo sanno. E il termine per la richiesta scade il 5 maggio Continua a leggere>>

Anche chi studia lontano da casa potrà esprimere il proprio voto per il prossimo appuntamento elettorale di primavera senza dovere per forza fare ritorno a casa. In occasione delle Elezioni europee previste per sabato 8 e domenica 9 giugno è stato infatti sperimentalmente introdotto il voto a ... Continua a leggere>>