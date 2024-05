Hamas cede sulla tregua a Gaza | Ok all' accordo nelle prossime ore

(Di sabato 4 maggio 2024) Stando a quanto riportato media e fonti informate, i terroristi avrebbero accettato la bozza d'intesa con Israele in cambio delle garanzie statunitensi sul ritiro delle Idf dae lo stop all'attacco a Rafah

