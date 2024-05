L’approccio indiano al Sud-Est Asiatico passa attraverso difesa e sicurezza

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di sabato 4 maggio 2024) A metà aprile le Filippine hanno ricevuto il primo lotto di missili BrahMos di manifattura indiana, all’interno di un accordo da trecentosettantacinque milioni di dollari stipulato nel 2022 tra Manila e Nuova Delhi in cui la prima ha acquistato dalla seconda tre batterie di missili da crociera per il proprio corpo di Marines. L’accordo costituisce la più importante operazione di esportazione dell’India nel settore della. Ma anche un’indicazione di come l’india stia cercando di impegnarsi nel cooperare più strettamente con i vicini della Cina su questioni diregionale per contrastare l’influenza di quest’ultima. L’accresciuto interesse di Nuova Delhi a coinvolgere gli Stati del Sud-Estè, almeno in parte, il risultato della crescente competizione tra India e Cina: gli scontri di ...