Milano - bimbo di 10 anni attaccato da pitbull di famiglia

Un bambino di 10 anni è stato portato in ospedale, ieri sera 3 maggio, Dopo essere stato attaccato e ferito dal suo cane, un pitbull. L'incidente si è verificato a Milano . Il bambino ha riportato una ferita lieve a una gamba e al torace ed è stato trasporto in codice giallo all'ospedale Niguarda. ... Continua a leggere>>

Il famoso pirata dal cappello di paglia di One Piece è pronto a festeggiare il suo compleanno: l'appuntamento è a Milano a partire dalle ore 10:00 in piazza Gae Aulenti e in Corso Como per scoprire l'esclusivo pop-up shop. Monkey D. Luffy è pronto a fare il suo ingresso in Europa per festeggiare il ... Continua a leggere>>