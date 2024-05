Il nostro angelo Michela muore a 10 anni - l’orrore davanti alla madre

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 4 maggio 2024) Malore improvviso, bimba di 10sotto gli occhi delladisperata. La notizia della terribile tragedia ha lasciato l’Italia intera sotto choc. Per la piccolanon c’è stato nulla da fare nonostante l’arrivo immediato dei soccorritori che hanno fatto di tutto per salvare la sua la giovane vita. Quando è stata trasportata in ospedale il cuore della bambina aveva ormai smesso di battere. Distrutti i genitori. La tragedia è avvenuta giovedì scorso a Montecchio Emilia, un paese in provincia di Reggio Emilia.si trovava a casa con la mamma Tiziana quando si è sentita male senza che prima ci fossero segnali dirme. La piccola si è accasciata a terra senza una ragione apparente. La donna si è subito attivata. Ma quando ha visto che la figlia non reagiva ai ...