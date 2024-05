(Di sabato 4 maggio 2024) Il pilota bolognese Andreaa fine agosto compirà 18 anni e dunque potrebbe coronare il suo sogno di esordire in F1. Ma Mercedes e Williams spingono per ottenere unadalla FIA per anticipare il suoTra i tanti temi che stanno interessando la F1 c’è anche quello relativo aldinel Circus. Il classe 2006 nativo di Bologna, dal 2019 sotto l’ala protettrice della Mercedes, potrebbe esordire in F1 nel Gran Premio di Imola al posto di Logan Sargeant in Williams. Il giovanissimo talento italiano è infatti uno dei pretendenti ad affiancare George Russell in Mercedes nella prossima stagione. Nei pensieri del team capitanato da Toto Wolff ci sarebbe quello di piazzare inizialmentein Williams ...

Bilancio molto positivo e ottimi segnali in prospettiva futura per Kimi Antonelli al termine della due giorni di test andata in scena tra lunedì 29 e martedì 30 aprile all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola . Il giovane pilota bolognese, attualmente impegnato nel campionato di Formula 2 con il ... Continua a leggere>>

Dopo le indiscrezioni degli scorsi giorni, scaturite dai test ‘segreti’ di Kimi Antonelli con Mercedes, prima in Austria e poi a Imola, Will Buxton, giornalista e presentatore britannico legato al mondo della Formula 1, aveva rilanciato l’ipotesi di poter vedere già il giovante talento italiano ... Continua a leggere>>

Il sogno diventa realtà? Sì, ma probabilmente si dovrà aspettare ancora un po’. Contrariamente a quanto circolato con insistenza nel paddock durante il venerdì del GP di Miami, il giovane Andrea Kimi Antonelli non sarà della partita in occasione del GP dell’Emilia Romagna, settimo appuntamento del ... Continua a leggere>>

kimi antonelli pregusta il debutto in F1 ma serve una deroga - Il pilota bolognese Andrea kimi antonelli a fine agosto compirà 18 anni e dunque potrebbe coronare il suo sogno di esordire in F1. Continua a leggere>>

F1 | antonelli: la deroga per la Superlicenza è stata chiesta, ma non c'è fretta - La FIA ha confermato che è stata presentata una domanda per fargliela ottenere prima dei 18 anni, ma la Mercedes non sembra essere coinvolta. La Williams invece guarda con interesse al talento italian ... Continua a leggere>>

F1, Newey in Ferrari: "Ecco cosa farò", botta e risposta Vasseur-Horner. antonelli, è giallo deroga per Imola - Adrian Newey presente al Gran Premio di Miami non si è sbilanciato sul suo futuro in Ferrari, Vasseur ha preferito la via della diplomazia mentre Horner è sembrato più categorico. Continua a leggere>>