Invitate sconosciuti con un codice amico così non pagano il ticket | il Comune denuncia il sito dei furbetti

Mutui, questi sconosciuti. È facile perdersi tra i tassi - NONOSTANTE LA LORO DIFFUSIONE TANTI NON SANNO COME FUNZIONANO. BANCA D’ITALIA INVITA A VALUTARE BENE LA SOSTENIBILITÀ DELLE RATE. Continua a leggere>>

Il Comune avverte i cittadini:: "Non aprite agli sconosciuti" - A Loiano, il Comune avverte i cittadini sui tentativi di truffa telefonica da parte di falsi operatori delle Forze dell’ordine. Si consiglia massima prudenza e di contattare il 112 in caso di dubbi. Continua a leggere>>

Invita l'anziano a fare l'amore, ma l'obiettivo è la collana d'oro - Ennesimo furto con destrezza avvenuto nell'alta padovana. E' caccia ad una donna di circa 35 anni che venerdì 19 aprile in via Sega a San Giorgio in Bosco ha avvicinato un 84enne riuscendo, dopo averl ... Continua a leggere>>