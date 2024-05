Roma - insulti razzisti ad Abraham per il gol divorato contro il Bayer Leverkusen CorSport

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 4 maggio 2024) Il 2-0 dell’Olimpico tranon lascia sperare bene per il ritorno della semifinale di Europa League. Eppure laha avuto diverse occasioni per raddrizzare la partita. L’ultima quasi al triplice fischio finale. Capita sulla testa di Tammy, tornato al golil Napoli dopo il lungo infortunio. Il 2-1 poteva essere un risultato incoraggiante in vista del ritorno. L’inglese però sbaglia clamorosamente spedisce la palla sopra la traversa. Errore imperdonabile per i tifosi. Alcuni di essi però sono andati oltre il tifo e hanno riempito dil’ultimo contenuto sociale del calciatore.A dare luce a questo ...