Serie B oggi - le partite della trentasettesima giornata del campionato 2023-2024 | dove vederle in diretta tv canali e telecronisti

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di sabato 4 maggio 2024) Tornain campo laB per le37esimastagione. In questo turno si giocherà solo di domenica. Vediamo insiemevedere leB, ie isu cui verranno trasmesse., lein programma per la 37esimaIl Parma è la prima squadra che il prossimo anno giocherà in Seria A. La formazione di Fabio Pecchia è stata promossa nella massimacon due giornate d’anticipo. Fondamentale il pareggio contro il Bari nel turno ...