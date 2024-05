Catania - controlli a tappeto in Pescheria | gli abusivi si danno alla fuga

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 4 maggio 2024) Pubblicato il 4 Maggio, 2024 Continua incessante l’azione di prevenzione e contrasto all’illegalità diffusa secondo le direttive impartite dal Comando Provinciale Carabinieri die, in particolare, l’attenzione questa volta è stata rivolta nei confronti dell’smo commerciale, e dunque il decoro urbano della località dove hanno sede gli stalli dei commercianti, e di tutelare la salute dei consumatori attraverso il contrasto della vendita di alimenti nocivi e privi di tracciabilità. In tale contesto, i Carabinieri della Compagnia diPiazza Dante e della Polizia Locale, con il supporto specialistico del NAS di, dell’Asp locale e delle pattuglie della C.I.O. del XII Reggimento Carabinieri Sicilia, hanno svolto una importante operazione contro gli illeciti in ambito alimentare che ha visto ...