Uomini e Donne - addio alla celebre coppia | È finita troppo presto

La famosa coppia si lascia dopo 25 anni insieme. Entrambi volti noti della tv, già nel recente passato avevano attraversato un’importante crisi. Adesso, come conferma il settimanale Oggi, si sarebbero definitivamente lasciati . In realtà la separazione sarebbe avvenuta già da diversi mesi. ... Continua a leggere>>

Igor Faiella: perché il figlio del celebre cantautore Peppino di Capri è lontanissimo dalle scene - Perché Igor Faiella, primogenito di Peppino di Capri, ha scelto di vivere lontano dai riflettori La storia (assurda) che non ti aspetti. Continua a leggere>>

Luca Zingaretti e Luisa Ranieri a pranzo da Cacciani a Frascati: cacio e pepe, porchettina e carciofi per loro - La celebre coppia di attori si è fermata per il pranzo nel noto ristorante Cacciani, uno dei più famosi dei Castelli romani. Per loro un menù a fortissima impronta locale: cacio e pepe per per ... Continua a leggere>>