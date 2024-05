Rapito - il film di Bellocchio girato a Bologna si aggiudica 5 David di Donatello

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 4 maggio 2024), 4 maggio 2024 - Incetta di premi alla 69esima edizione del 'di', per unda un regista piacentino. '', la pellicola di Marcoche racconta la storia di Edgardo Mortara, ha ricevuto il riconoscimento per la miglior sceneggiatura non originale, la miglior scenografia, il miglior trucco, i migliori costumi e la miglior acconciatura. 5 statuette a fronte di 11 candidature, per una serata trionfale. I premi '' si èto 5disu 11 candidature. Il regista, Marco, ha vinto il premio per la migliore sceneggiatura non originale insieme a Susanna Nicchiarelli. "Se non fossi ...