Marito e moglie trovati morti in casa a Palermo | l' ipotesi è di omicidio-suicidio

(Di sabato 4 maggio 2024) Sono statiall'interno del loro appartamento al secondo piano in via Notarbartolo 49 a, due coniugi di cui non si conoscono ancora le generalità. Secondo le primesi tratterebbe di une a essere coinvolti dovrebbero essere un ex commercialista e la, agente della polizia municipale di 62. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri e accanto ai corpi delle due vittime è stata trovata un'arma da fuoco.

