Alla festa dei baby irrompono Toscano e Artico

(Di sabato 4 maggio 2024) La club house del Cesena ieri pomeriggio era gremita come la Curva Mare nelle gare decisive: ladel settore giovanile ha attirato molti dei giovani calciatori bianconeri e dei loro genitori. Certo anche la presenza di Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky e grande esperto di calciomercato, chiamato a condurre il pomeriggio, ha avuto il suo peso. Prima di tutto è stata celebrata la vittoria della formazione Primavera allenata da Nicola Campedelli, vittoria che riporta il Cesena nel campionato di Primavera 1, ma se la prima squadra ha fatto incetta di numeri record non è da meno il settore giovanile. Le formazioni under 15/16 e 17 si sono qualificate per le fasi finali, la under 16 vanta anche il miglior macarcatore del campionato, Scapoli autore di 21 reti. Il Cesena è anche risultata la società più rappresentata nelle selezioni giovanili della serie C ...