Da lunedì il collocamento del Btp Valore - ecco quanto rende

(Di sabato 4 maggio 2024) Il Tesoro torna a bussare alla porta dei piccoli risparmiatori italiani, pensionati in primis, con il Btp. Dopo aver raccolto complessivamente 53 miliardi con le precedenti edizioni,partirà ildella quarta emissione. Il titolo governativo, che il Ministero dell’Economia ha dedicato esclusivamente al retail, avrà durata di sei anni. Il Btppagherà una cedola minima garantita del 3,35% per i primi tre anni di vita, per poi salire al 3,90% nei successivi tre secondo il meccanismo detto di “step-up” impiegato anche in precedenza. I tassi definitivi del Btpnumero quattro, che naturalmente non potranno essere inferiori a quelli minimi garantiti sopra specificati, saranno ufficializzati al termine delche si chiuderà venerdì 10 maggio. ...