Cina | commedia The Last Frenzy in cima al botteghino

(Di sabato 4 maggio 2024) Pechino, 04 mag – (Xinhua) – Lacinese “The” ha conquistato il primo posto nella classifica giornaliera deldellacontinentale ieri, come mostrato dai dati della China Movie Data Information Network. Il film, che esplora le scelte della vita di fronte alla morte, ha incassato 84,53 milioni di yuan (circa 11,9 milioni di dollari) nel terzo giorno dalla sua uscita. Il thriller d’azione “Formed Police Unit” si e’ classificato al secondo posto, incassando ieri 76,19 milioni di yuan di ricavi al. Narra la storia della polizia di peacekeeping cinese. Il thriller d’azione e crimine di Hong Kong “Twilight of the Warriors: Walled In” si e’ classificato al terzo posto con un incasso algiornaliero di 53,76 ...

