Pianura | imprenditore vittima di debiti - denuncia un usuraio ai Carabinieri

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di sabato 4 maggio 2024): Pandemia mette in ginocchio un, si rivolge ad undeiai. Arrestato 40enne, in casa oltre 50mila euro E’ stata la pandemia a dare il colpo di grazia alle finanze di unnapoletano. Le spese crescenti e il calo degli affari l’ha spinto a chiedere il sostegno a chi vive di crediti a tassi spropositati. L’uomo si è rivolto ad un. Mille euro il primo prestito, accettato nonostante il tasso applicato del 40%. Il vortice di interessi non si è mai fermato, per quanto la restituzione di prestito e “tassa” fosse stata ampiamente garantita. Così lasi è ritrovata a chiedere altro denaro. Dopo tre anni circa, a fronte di un ...