Atalanta, campionato finito per Muriel: infortunio al collaterale del ginocchio (Di martedì 17 maggio 2022) BERGAMO - campionato finito per Luis Muriel . All'attaccante colombiano dell' Atalanta è stata diagnosticata una lesione di primo e secondo grado al collaterale interno del ginocchio sinistro. Un ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 17 maggio 2022) BERGAMO -per Luis. All'attaccante colombiano dell'è stata diagnosticata una lesione di primo e secondo grado alinterno delsinistro. Un ...

