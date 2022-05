Ultime Notizie Serie A: l’Inter non molla il Milan, match-point Lazio, Spalletti esalta il nuovo acquisto (Di lunedì 16 maggio 2022) Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 17.15 – «Un calciatore geniale» – Il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, esalta l’ultimo acquisto azzurro: «Kvaratskhelia è forte, muscolare e che ha qualità nello stretto». Le parole 16.45 – Cagliari in vendita – La squadra è ad un passo dalla Serie B, il patron Giulini pensa a cedere il club e si sono fatti avanti alcuni investitori. La situazione 15.00 – L’uomo salvezza – Con i suoi gol sta trascinando la Salernitana ad un traguardo impensabile, è la stagione dei record per Bonazzoli. Le statistiche 13.45 – La lettera di Chiellini – Questa sera la sua ultima gara in bianconero: «Juve, storia di un grande amore» si legge ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 16 maggio 2022) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 17.15 – «Un calciatore geniale» – Il tecnico del Napoli, Lucianol’ultimoazzurro: «Kvaratskhelia è forte, muscolare e che ha qualità nello stretto». Le parole 16.45 – Cagliari in vendita – La squadra è ad un passo dallaB, il patron Giulini pensa a cedere il club e si sono fatti avanti alcuni investitori. La situazione 15.00 – L’uomo salvezza – Con i suoi gol sta trascinando la Salernitana ad un traguardo impensabile, è la stagione dei record per Bonazzoli. Le statistiche 13.45 – La lettera di Chiellini – Questa sera la sua ultima gara in bianconero: «Juve, storia di un grande amore» si legge ...

