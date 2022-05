Salerno, al teatro Augusteo il concerto meditato “Maria tra vangeli, Musica e Letteratura” (Di lunedì 16 maggio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – Proseguono gli appuntamenti organizzati per l’Anno Giubilare indetto in occasione dell’Incoronazione dell’Icona Maria SS. di Costantinopoli (6 agosto 1922 – 6 agosto 2022), custodita nel Santuario di Sant’Agostino a Salerno. Mercoledì 18 maggio, alle ore 20, al teatro Augusteo a Salerno ci sarà il concerto meditato “Maria tra vangeli, Musica e Letteratura” con monsignor Marco Frisina, sacerdote biblista e compositore, il Coro della Diocesi di Salerno Campagna Acerno diretto da Remo Grimaldi e i musicisti del Conservatorio Statale di Musica “Giuseppe Martucci” di Salerno. A presentare la serata, la ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 16 maggio 2022) Tempo di lettura: 3 minuti– Proseguono gli appuntamenti organizzati per l’Anno Giubilare indetto in occasione dell’Incoronazione dell’IconaSS. di Costantinopoli (6 agosto 1922 – 6 agosto 2022), custodita nel Santuario di Sant’Agostino a. Mercoledì 18 maggio, alle ore 20, alci sarà iltra” con monsignor Marco Frisina, sacerdote biblista e compositore, il Coro della Diocesi diCampagna Acerno diretto da Remo Grimaldi e i musicisti del Conservatorio Statale di“Giuseppe Martucci” di. A presentare la serata, la ...

