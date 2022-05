“É sempre mezzogiorno” | spianata sarda di Fulvio Marino

(Di lunedì 16 maggio 2022) Terzultima settimana di questa memorabile edizione di E’, che ha visto anche quest’anno protagonisti i lievitati di. Il panettiere piemontese, oggi, prepara una specialità di un’isola straordinaria, soprattutto con la bella stagione, la. Ingredienti 1 kg semola di grano duro, 500 ml acqua, 250 g lievito madre, 20 g sale Procedimento In una ciotola, o in planetaria, mescoliamo la semola di grano duro con l’acqua (ne teniamo da parte un goccino), utilizzando un cucchiaio. Quando l’impasto si è formato, ma è ancora grossolano, lo lasciamo riposare per mezz’ora. Dopo il riposo, inseriamo il lievito madre (o 8 g di lievito di birra fresco) e lavoriamo per qualche minuto. Infine, inseriamo il sale e l’acqua rimasta e lavoriamo ancora, fino ...

MaxsoMagazine: Ricette di È sempre mezzogiorno - Prova del Cuoco: Spianata sarda di Fulvio Marino - MaxsoMagazine: Ricette di È sempre mezzogiorno - Prova del Cuoco: Insalata nordica di zia Cri - MaxsoMagazine: Ricette di È sempre mezzogiorno - Prova del Cuoco: Involtini primavera a modo mio di Simone Buzzi

