Facebook, Amazon, Uber & co.: è finita la pacchia Covid I colossi digitali Usa in calo: stoppate le assunzioni (Di sabato 14 maggio 2022) Da Facebook a Uber, da Amazon a Twitter, i big tecnologici statunitensi, dopo il boom sperimentato nel corso della pandemia, attraversano ora una fase difficile e stanno rallentando le assunzioni. Durante una telefonata con gli analisti alla fine di aprile, David Wehner, direttore finanziario di Meta, la società madre di Facebook, ha parlato di un "aggiustamento" degli obiettivi di assunzione. "Rivalutiamo regolarmente il nostro pool di talenti in base alle nostre esigenze aziendali", ha dichiarato all'Afp un portavoce di Meta. "Alla luce delle nostre previsioni di spesa, comunicate in occasione degli ultimi risultati, stiamo rallentando la crescita" delle assunzioni, ha aggiunto, precisando però che l'obiettivo a lungo termine resta quello di aumentare l'organico del gruppo, che a ... Leggi su affaritaliani (Di sabato 14 maggio 2022) Da, daa Twitter, i big tecnologici statunitensi, dopo il boom sperimentato nel corso della pandemia, attraversano ora una fase difficile e stanno rallentando le. Durante una telefonata con gli analisti alla fine di aprile, David Wehner, direttore finanziario di Meta, la società madre di, ha parlato di un "aggiustamento" degli obiettivi di assunzione. "Rivalutiamo regolarmente il nostro pool di talenti in base alle nostre esigenze aziendali", ha dichiarato all'Afp un portavoce di Meta. "Alla luce delle nostre previsioni di spesa, comunicate in occasione degli ultimi risultati, stiamo rallentando la crescita" delle, ha aggiunto, precisando però che l'obiettivo a lungo termine resta quello di aumentare l'organico del gruppo, che a ...

