Fraulini (Plasmon): ‘Istituzioni e aziende insieme per la maternità’ (Di giovedì 12 maggio 2022) (Adnkronos) – “L’impegno della nostra organizzazione, l’impegno di Plasmon è di far crescere insieme il futuro dell’Italia, delle future generazioni, attraverso politiche, strumenti e la collaborazione integrata tra istituzioni e aziende. In questo ci sentiamo responsabili e vogliamo fare la nostra parte. Crediamo fortemente che si possa fare”, afferma Francesca Fraulini, head of people & performance di Plasmon, a latere, oggi, del primo dei due giorni degli Stati Generali della Natalità presso l’Auditorium della Conciliazione a Roma, giunti alla seconda edizione. “Mettiamo a disposizione del nostro personale – spiega Fraulini – strumenti e iniziative che supportino la genitorialità per tutti coloro che decidono di diventare genitori, e che hanno l’opportunità di farlo”. ... Leggi su italiasera (Di giovedì 12 maggio 2022) (Adnkronos) – “L’impegno della nostra organizzazione, l’impegno diè di far crescereil futuro dell’Italia, delle future generazioni, attraverso politiche, strumenti e la collaborazione integrata tra istituzioni e. In questo ci sentiamo responsabili e vogliamo fare la nostra parte. Crediamo fortemente che si possa fare”, afferma Francesca, head of people & performance di, a latere, oggi, del primo dei due giorni degli Stati Generali della Natalità presso l’Auditorium della Conciliazione a Roma, giunti alla seconda edizione. “Mettiamo a disposizione del nostro personale – spiega– strumenti e iniziative che supportino la genitorialità per tutti coloro che decidono di diventare genitori, e che hanno l’opportunità di farlo”. ...

