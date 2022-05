Kate Middleton e William non saranno a Londra nel weekend del Giubileo (Di martedì 10 maggio 2022) Il clou dei festeggiamenti sarà il primo (lungo) weekend di giugno, ma gli eventi previsti dal programma delle celebrazioni del primo Giubileo di Platino di un sovrano britannico non si fermeranno a Londra. Tutto il Regno Unito sarà coinvolto nella festa in onore della Regina Elisabetta, che i working members della Royal Family si impegneranno Leggi su vitadavips.myblog (Di martedì 10 maggio 2022) Il clou dei festeggiamenti sarà il primo (lungo)di giugno, ma gli eventi previsti dal programma delle celebrazioni del primodi Platino di un sovrano britannico non si fermeranno a. Tutto il Regno Unito sarà coinvolto nella festa in onore della Regina Elisabetta, che i working members della Royal Family si impegneranno

Advertising

fenascop : Kate Middleton sfida il tabù della #salutementale materna: 'Molte mamme soffrono in silenzio, aiutiamole' ????… - andreastoolbox : #Kate Middleton, le scarpe da ginnastica preferite: quali sono e quanto costano - libertfly : Vorreste lavorare per Kate Middleton? La duchessa cerca una nuova assistente! Ecco come candidarsi - VanityFairIt : Dopo il Trooping di Colour e il saluto alla folla, i duchi di Cambridge lasceranno la capitale per un tour in Galle… - zazoomblog : Kate Middleton e William non saranno a Londra nel weekend del Giubileo - #Middleton #William #saranno #Londra -