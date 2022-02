Dove potrà giocare il non vaccinato Djokovic? In Italia. Vezzali: «Per gli Internazionali a Roma non serve il Green pass rafforzato» (Di giovedì 17 febbraio 2022) Il serbo Novak Djokovic potrebbe essere l’ospite speciale dei prossimi Internazionali d’Italia, anche se non è vaccinato contro il Coronavirus. L’eventualità è tutt’altro che remota, come ha confermato la sottosegretaria allo sport Valentina Vezzali: «Per quanto riguarda il tennis all’aperto – ha detto l’ex schermitrice – non è previsto il Green pass rafforzato, quindi se Djokovic vuole venire a giocare agli Internazionali a Roma può farlo». Nei giorni scorsi il serbo si era detto disposto a non partecipare al Roland Garros e a Wimbledon pur di non cedere alla vaccinazione anti Covid: «Se questo è il prezzo da pagare per avere la libertà di scegliere cosa mettere nel mio corpo», aveva ... Leggi su open.online (Di giovedì 17 febbraio 2022) Il serbo Novakpotrebbe essere l’ospite speciale dei prossimid’, anche se non ècontro il Coronavirus. L’eventualità è tutt’altro che remota, come ha confermato la sottosegretaria allo sport Valentina: «Per quanto riguarda il tennis all’aperto – ha detto l’ex schermitrice – non è previsto il, quindi sevuole venire aaglipuò farlo». Nei giorni scorsi il serbo si era detto disposto a non partecipare al Roland Garros e a Wimbledon pur di non cedere alla vaccinazione anti Covid: «Se questo è il prezzo da pagare per avere la libertà di scegliere cosa mettere nel mio corpo», aveva ...

