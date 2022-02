Hakimi: “Il Real non ha creduto in me, al Psg mi sento a casa” (Di lunedì 14 febbraio 2022) Achraf Hakimi è pronto per affrontare il suo ex club. Alla vigilia del match tra Psg e Real Madrid, sfida valevole per gli ottavi di finale di Champions League, il terzino marocchino ha affermato: “Sarà una bella partita contro una squadra che ho nel cuore per tutto quello che mi ha dato, come uomo e come giocatore. Siamo pronti, dobbiamo limitare gli errori e sfruttare al meglio i nostri punti di forza. Il divorzio dal Real è dipeso un po’ dalla mia mancanza di maturità e un po’ dalla scarsa fiducia del club in me. Quando arrivi dalle giovanili è normale che la società non scommetta tanto su di te.” Sul suo arrivo all’Inter Hakimi ha confessato: “Dopo aver fatto due grandi stagioni al Borussia Dortmund, dovevo decidere cosa fare perché il Real non mi considerava. Io sapevo di poter ... Leggi su sportface (Di lunedì 14 febbraio 2022) Achrafè pronto per affrontare il suo ex club. Alla vigilia del match tra Psg eMadrid, sfida valevole per gli ottavi di finale di Champions League, il terzino marocchino ha affermato: “Sarà una bella partita contro una squadra che ho nel cuore per tutto quello che mi ha dato, come uomo e come giocatore. Siamo pronti, dobbiamo limitare gli errori e sfruttare al meglio i nostri punti di forza. Il divorzio dalè dipeso un po’ dalla mia mancanza di maturità e un po’ dalla scarsa fiducia del club in me. Quando arrivi dalle giovanili è normale che la società non scommetta tanto su di te.” Sul suo arrivo all’Interha confessato: “Dopo aver fatto due grandi stagioni al Borussia Dortmund, dovevo decidere cosa fare perché ilnon mi considerava. Io sapevo di poter ...

Advertising

sportface2016 : #Hakimi domani sfida il suo passato: 'Il #RealMadrid non ha creduto in me' #Psg - Giornaleditalia : #italpresssport Calcio: Hakimi 'Il Real non ha creduto in me, al Psg mi sento a casa' - news24_inter : #Hakimi si racconta ???? - Fantacalcio : Psg, Hakimi: 'Il Real Madrid non aveva fiducia in me. Inter? Ecco come andò' - infoitsport : PSG, Hakimi: “Contro il Real grande sfida, li porto nel cuore” -