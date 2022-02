Drive My Car - Una Saab 900 corre per lOscar, ma cè Sorrentino sulla sua strada (Di martedì 8 febbraio 2022) Una svedese con targa giapponese è in viaggio verso Los Angeles, dove sfiderà per gli Oscar anche la pellicola stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino. La vettura, una Saab 900 Turbo di colore rosso, è infatti protagonista del road movie giapponese Drive My Car, in lizza come miglior film internazionale: la stessa statuetta per la quale concorre l'ultima opera del regista partenopeo, sospinta dal tifo di tutta Italia. Giappone favorito. Per il film italiano si tratta di un'impresa non facile, poiché Drive My Car ha già trionfato nella stessa categoria ai Golden Globe, battendo proprio il capolavoro di Sorrentino. Inoltre, tra le nomination ufficializzate per la corsa agli Oscar, il lungometraggio nipponico concorre anche per il titolo di miglior film, cioè per ... Leggi su quattroruote (Di martedì 8 febbraio 2022) Una svedese con targa giapponese è in viaggio verso Los Angeles, dove sfiderà per gli Oscar anche la pellicola stata la mano di Dio di Paolo. La vettura, una900 Turbo di colore rosso, è infatti protagonista del road movie giapponeseMy Car, in lizza come miglior film internazionale: la stessa statuetta per la quale conl'ultima opera del regista partenopeo, sospinta dal tifo di tutta Italia. Giappone favorito. Per il film italiano si tratta di un'impresa non facile, poichéMy Car ha già trionfato nella stessa categoria ai Golden Globe, battendo proprio il capolavoro di. Inoltre, tra le nomination ufficializzate per la corsa agli Oscar, il lungometraggio nipponico conanche per il titolo di miglior film, cioè per ...

6 cose che non avete notato nelle nomination agli Oscar 2022 Se uno dei film sorpresa più forti ( Drive My Car ) esce da Cannes erano invece a Venezia i più nominati ( Dune e Il potere del cane ) più altri con meno nomination ma importanti come È stata la mano ...

#Oscars2022 - Le nomination Miglior film Belfast , di Kenneth Branagh CODA , di Siân Heder Don't Look Up , di Adam McKay Drive My Car , Ryûsuke Hamaguchi Dune , di Denis Villenueve Una famiglia vincente - King Richard , di ...

'Drive my car' candidato a quattro premi Oscar Il Friuli Una Saab 900 corre per l'Oscar, ma c'è Sorrentino sulla sua strada La vettura, una Saab 900 Turbo di colore rosso, è infatti protagonista del road movie giapponese "Drive My Car", in lizza come miglior film internazionale: la stessa statuetta per la quale concorre ...

Premio Oscar 2022, Sorrentino: "Per me questa nomination è già una grande vittoria". Ecco tutte le categorie ed i candidati Miglior sceneggiatura non originale – Jane Campion plòer ('Il potere del cane'); Maggie Gyllenhaal ('La figlia oscura'); Ryusuke Hamaguchi, Takamasa Oe ('Drive My Car'); Siân Heder ('Coda'); Denis ...

