Sanremo 2022 | Cesare Cremonini ha ceduto alla ‘malia’ del Festival | eccolo sul palco dell’Ariston

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Mi si nota di più se vengo e sto in disparte o se non vengo per niente?ha tagliato il nodo gordiano, pardon morettiano. Tanto di Vespe, più o meno “special”, sempre si tratta. Il superospite hamalia deldi. Niente più pantheon, quindi,Vasco e De Gregori, ma più Venditti con pianoforte a coda. Il bambino che scorrazzava per i campi di Colunga, con gli Appennini in lontananza, e l’A14 sotto al naso, è comunque arrivato anche qui. Dici, dici Lunapop, dici Bologna. “Ma com’è bello andare in giro per i colli bolognesi”. Vero. Magari pure abitarci. Gianni appena fuori città zona sud est. Luca un po’ più verso la collina, con tartufi, di Savigno. Lucio no, lui stava in centro, a due passi da ...