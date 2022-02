Manutenzione del verde, proseguono gli interventi a Gaeta (Di giovedì 3 febbraio 2022) Gaeta – Prosegue l’attività di cura e Manutenzione del verde pubblico programmata dall’amministrazione comunale secondo il cronoprogramma previsto. Il calendario predisposto dall’ufficio ambiente prevede una serie di interventi di bonifica, in fase di conclusione, consistenti in potatura di alberi dal viale Battaglione degli alpini a via Firenze. “La cura del nostro verde – commenta il Sindaco Cosmo Mitrano – è una mission che abbiamo posto tra i primi punti per il rilancio dell’attività politico-amministrativa della nostra città destinando in questi anni una molteplicità di risorse per la sua cura. Una programmazione puntuale finalizzata alla tutela e salvaguardia della nostra preziosa risorsa che rende Gaeta una città ancora più bella, vivibile ed accogliente. La valorizzazione del ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 3 febbraio 2022)– Prosegue l’attività di cura edelpubblico programmata dall’amministrazione comunale secondo il cronoprogramma previsto. Il calendario predisposto dall’ufficio ambiente prevede una serie didi bonifica, in fase di conclusione, consistenti in potatura di alberi dal viale Battaglione degli alpini a via Firenze. “La cura del nostro– commenta il Sindaco Cosmo Mitrano – è una mission che abbiamo posto tra i primi punti per il rilancio dell’attività politico-amministrativa della nostra città destinando in questi anni una molteplicità di risorse per la sua cura. Una programmazione puntuale finalizzata alla tutela e salvaguardia della nostra preziosa risorsa che rendeuna città ancora più bella, vivibile ed accogliente. La valorizzazione del ...

