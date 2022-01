Manila Nazzaro | chi è | età | carriera | figli | chi è l’ex marito | fidanzato | Instagram | Grande Fratello Vip

(Di lunedì 31 gennaio 2022) E’ tutto pronto per un’altra imperdibile e attesa puntata delVip, il reality di Canale 5 come sempre condotto da Alfonso Signorini. Questa volta al suo fianco, come opinionisti, non ci saranno Antonella Elia e Pupo, ma sulle poltrone rosse siederanno due donne: Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, e Adriana Volpe, che conosce bene i meccanismi della casa più spiata d’Italia perché ha partecipato in passato come concorrente. Tra i partecipanti ancheMiss Italia, che ha partecipato a Temptation Island con il suo futuroLorenzo Amoruso. Ma conosciamola meglio!: chi è, età,Vip...

Sembra che non ci sia più nulla da fare, l'amicizia trae Soleil Sorge è davvero arrivata al capolinea. Le due gieffine sono state legate per quattro mesi e si sono sempre difese all'interno del reality, ma qualcosa è cambiato con l'arrivo ...Una scelta difficile per Gianmaria che, in casa, ha creato legami importanti come quelli con Aldo e Manuel, ma anche con Lulù e Jessica Selassiè, cone Federica Calemme che lo sta ...Manila Nazzaro riuscirà a ricucire il suo rapporto con Soleil? La ex Miss Italia ha legato con Delia. Non è mancata una discussione con Alessandro Basciano.Grande Fratello Vip, Katia Ricciarelli stufa: "Non c'è più l'equilibrio che avevamo trovato" Nella casa del GF Vip 6 continuano a esserci discussioni per ...