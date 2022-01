Letta si mette l’aureola: «Sono stato cattivo, era necessario». Ma deve dire grazie agli avversari (Di sabato 29 gennaio 2022) Enrico Letta si sente già vincitore anche se davanti alle telecamere ripete che “non ci Sono né vinti né vincitori”. La riunione con i grandi elettori del Pd si apre infatti con una standing ovation per il leader che ha trionfato sull’avversario Matteo Salvini. Anche se tutti sanno che la soluzione del Mattarella bis era l’ipotesi che piaceva di più a Goffredo Bettini e a D’Alema. I quali continuavano a suggerirla a Giuseppe Conte mentre Pd e M5S fingevano di trattare. Una soluzione che sembrava già apparecchiata a tavolino. Anche se la sinistra ha recitato il copione della trattativa per un nome condiviso. Limitandosi a dire “no” ad ogni nome che il centrodestra ha proposto. Il Mattarella bis era il finale di partita che Letta ha concordato direttamente con Silvio Berlusconi. Il ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 29 gennaio 2022) Enricosi sente già vincitore anche se davanti alle telecamere ripete che “non ciné vinti né vincitori”. La riunione con i grandi elettori del Pd si apre infatti con una standing ovation per il leader che ha trionfato sull’o Matteo Salvini. Anche se tutti sanno che la soluzione del Mattarella bis era l’ipotesi che piaceva di più a Goffredo Bettini e a D’Alema. I quali continuavano a suggerirla a Giuseppe Conte mentre Pd e M5S fingevano di trattare. Una soluzione che sembrava già apparecchiata a tavolino. Anche se la sinistra ha recitato il copione della trattativa per un nome condiviso. Limitandosi a“no” ad ogni nome che il centrodestra ha proposto. Il Mattarella bis era il finale di partita cheha concordatottamente con Silvio Berlusconi. Il ...

Advertising

francescocosta : Sono giorni, se non settimane, che Letta con pazienza asseconda tutti i mal di pancia e le indecisioni e i capricci… - attilasarti : RT @francescocosta: Sono giorni, se non settimane, che Letta con pazienza asseconda tutti i mal di pancia e le indecisioni e i capricci di… - RBeccarello : RT @francescocosta: Sono giorni, se non settimane, che Letta con pazienza asseconda tutti i mal di pancia e le indecisioni e i capricci di… - Luca_Preziosi : Letta ha gestito in modo impeccabile la situazione. Mette in sicurezza il governo spaccando il centrodestra. Salvi… - Serena09745190 : RT @francescocosta: Sono giorni, se non settimane, che Letta con pazienza asseconda tutti i mal di pancia e le indecisioni e i capricci di… -