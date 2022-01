Calciomercato Milan – In arrivo il bomber: lui vuole solo il Diavolo (Di sabato 29 gennaio 2022) Le ultime news sul Calciomercato del Milan: il club rossonero è pronto a prendere un bomber a parametro zero per la prossima stagione Leggi su pianetamilan (Di sabato 29 gennaio 2022) Le ultime news suldel: il club rossonero è pronto a prendere una parametro zero per la prossima stagione

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato, @acmilan | Il giovane #Kerkez ceduto all'@AZAlkmaar - cmdotcom : #Milan , non basta lo scudetto dei bilanci: il modello #Arsenal è la politica di chi si accontenta di partecipare… - DiMarzio : #Calciomercato, @acmilan | Il @valenciacf vuole #Castillejo: contatti in corso, si può chiudere. Le ultime - MilanWorldForum : Theo: fatta per il rinnovo. Conferme. Bennacer, Leao e Romagnoli... Le news -) - fcin1908it : Inter, scatto per Scamacca: tre armi vincenti per beffare Milan e Dortmund -