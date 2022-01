Salvini dopo incontro con Letta: sto lavorando per un presidente donna (Di venerdì 28 gennaio 2022) Il leader della Lega Matteo Salvini fa il riassunto della giornata ai giornalisti: il centrodestra ha mantenuto la parola mettendo il nome della seconda carica dello Stato, che sarebbe stato il primo ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 28 gennaio 2022) Il leader della Lega Matteofa il riassunto della giornata ai giornalisti: il centrodestra ha mantenuto la parola mettendo il nome della seconda carica dello Stato, che sarebbe stato il primo ...

Advertising

fattoquotidiano : .@a_padellaro:'La candidatura di Casini credo sia in questo momento molto forte, bisogna vedere se Salvini dopo la… - fattoquotidiano : La Russa (Fdi): “#Belloni per Meloni va bene” Ecco cosa sta accadendo: - repubblica : Elezione del presidente della Repubblica, incontro tra Salvini, Conte e Letta. Dopo il flop di Casellati in corso i… - Noiconsalvini : QUIRINALE, #SALVINI: ABBIAMO PROPOSTO #CASELLATI, MASSIMA CARICA DELLO STATO DOPO MATTARELLA - genietta82 : Dopo la sonora figura di merda,domani Salvini si salverà la faccia dicendo che è stato il promotore della prima don… -