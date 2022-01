Ricchezza delle famiglie, Bankitalia: “Nel 2020 è salita a oltre 10mila miliardi nonostante il Covid. In crescita i depositi bancari” (Di giovedì 27 gennaio 2022) Alla fine del 2020 la Ricchezza netta delle famiglie italiane era pari a 10.010 miliardi: +1% rispetto all’anno prima grazie all’aumento di oltre 100 miliardi dei depositi bancari, rimpolpati dai risparmi “forzati” di chi ha mantenuto il posto di lavoro e causa lockdown ha consumato meno del solito. In lieve in calo invece (a 5.160 miliardi) il valore delle abitazioni. Lo calcolano Istat e Bankitalia nell’ultimo report La Ricchezza dei settori istituzionali in Italia. La Ricchezza delle famiglie è pari a 8,7 volte il reddito disponibile: un rapporto basso nel confronto con gli altri Paesi Ue. Risulta inferiore solo in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 27 gennaio 2022) Alla fine dellanettaitaliane era pari a 10.010: +1% rispetto all’anno prima grazie all’aumento di100dei, rimpolpati dai risparmi “forzati” di chi ha mantenuto il posto di lavoro e causa lockdown ha consumato meno del solito. In lieve in calo invece (a 5.160) il valoreabitazioni. Lo calcolano Istat enell’ultimo report Ladei settori istituzionali in Italia. Laè pari a 8,7 volte il reddito disponibile: un rapporto basso nel confronto con gli altri Paesi Ue. Risulta inferiore solo in ...

