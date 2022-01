Non posso dimenticare il Male: per ciò che la mia famiglia ha vissuto, sono testimone anche io (Di giovedì 27 gennaio 2022) di Alessandro Pezzini Non posso dimenticare le poche baracche rimaste in piedi a Birkenau, la maggior parte delle quali assaltate dai polacchi al termine della guerra per ricavarne legna da ardere. Non posso dimenticare il forno crematorio fatto saltare col tritolo dagli stessi nazisti per cercare di nascondere le loro nefandezze una volta compreso dell’imminente incursione nei campi da parte dell’Armata nella Vistola-Oder. Non posso dimenticare di aver chiesto: “E tutte le ceneri dove sono?” alla guida che abbassò lo sguardo al terreno, proprio quello che stavo calpestando. Non posso dimenticare, a proposito di ceneri, la teca presente ad Auschwitz con quell’unico pugno di polvere sopravvissuto e da cui è partita la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 27 gennaio 2022) di Alessandro Pezzini Nonle poche baracche rimaste in piedi a Birkenau, la maggior parte delle quali assaltate dai polacchi al termine della guerra per ricavarne legna da ardere. Nonil forno crematorio fatto saltare col tritolo dagli stessi nazisti per cercare di nascondere le loro nefandezze una volta compreso dell’imminente incursione nei campi da parte dell’Armata nella Vistola-Oder. Nondi aver chiesto: “E tutte le ceneri dove?” alla guida che abbassò lo sguardo al terreno, proprio quello che stavo calpestando. Non, a proposito di ceneri, la teca presente ad Auschwitz con quell’unico pugno di polvere soprave da cui è partita la ...

