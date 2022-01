Juventus, se parte De Ligt si pensa a Koulibaly (Di giovedì 27 gennaio 2022) Riferisce oggi la Gazzetta dello Sport che l'idea della Juve, in caso di partenza del difensore, sarebbe investire per portare a Torino il centrale partenopeo Kalidou Koulibaly, in passato ... Leggi su sport.virgilio (Di giovedì 27 gennaio 2022) Riferisce oggi la Gazzetta dello Sport che l'idea della Juve, in caso dinza del difensore, sarebbe investire per portare a Torino il centralenopeo Kalidou, in passato ...

Advertising

romeoagresti : #Vlahovic firmerà con la #Juventus un contratto di quattro anni e mezzo da 7 milioni netti annui. Alla #Fiorentina,… - giaco_iaco : ???? La cessione di #Arthur all'#Arsenal è al momento in stand-by. La #Juventus è irremovibile: per 6 mesi non part… - marcoconterio : ?? Stallo nella trattativa tra Alvaro Morata della #Juventus e il #FcBarcelona. Per questo i catalani puntano tra le… - Antinovax : - Cucciolina96251 : RT @marcoconterio: ?? Joe Barone lascia l'Assemblea di Lega. Lavori ancora in corso, nessuna dichiarazione da parte del dg della #Fiorentina… -