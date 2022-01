A San Leucio del Sannio contributo di 5.000 euro per chi trasferisce la propria residenza (Di giovedì 27 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiIl comune di San Leucio del Sannio è risultato beneficiario di 108.301,23 euro stanziati dal Decreto 30 settembre 2021 del Dipartimento per le politiche di coesione, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 dicembre 2021, che disciplina l’erogazione delle risorse per gli anni 2021-2023 a valere sul ‘Fondo di sostegno ai comuni marginali’ . Le risorse, erogate dal Dipartimento per le politiche di coesione, sono attribuite a 34 comuni sanniti, tra cui, appunto San Leucio del Sannio, per attivare politiche di contrasto al fenomeno dello spopolamento delle aree e della conseguente marginalità a cui sono destinate tali zone del paese. Il contrasto al fenomeno dell’erosione della popolazione residente è un tema caro all’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Nascenzio Iannace ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 27 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiIl comune di Sandelè risultato beneficiario di 108.301,23stanziati dal Decreto 30 settembre 2021 del Dipartimento per le politiche di coesione, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 dicembre 2021, che disciplina l’erogazione delle risorse per gli anni 2021-2023 a valere sul ‘Fondo di sostegno ai comuni marginali’ . Le risorse, erogate dal Dipartimento per le politiche di coesione, sono attribuite a 34 comuni sanniti, tra cui, appunto Sandel, per attivare politiche di contrasto al fenomeno dello spopolamento delle aree e della conseguente marginalità a cui sono destinate tali zone del paese. Il contrasto al fenomeno dell’erosione della popolazione residente è un tema caro all’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Nascenzio Iannace ...

