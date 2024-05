Farmacia ’smart’ Parte il progetto

(Di giovedì 9 maggio 2024) "Ciao sono Gaia cosa posso fare per te?". Con queste parole ‘Gaia’ accoglie i clienti allacomunale di Cibeno, dove ieri mattina è stata inaugurata la prima stazione del‘Intelligenza artificiale incon operatore dedicato’. Accanto al totem dell’avatar c’è la ‘Tutor Client Gaia’, ovvero l’operatrice che assisterà i clienti nell’approccio con l’IA: si chiama Maria Giulia Orlandi, una ragazza carpigiana diversamente abile. Tre sono i capisaldi dell’innovativopromosso dalla Didasko Cooperativa Sociale, quale ente gestore delle due farmacie comunali di Carpi, quella di Cibeno quella della Salute di viale Peruzzi: intelligenza artificiale, inserimento lavorativo e inclusione sociale. "Siamo molto orgogliosi di partire da Carpi per inaugurare il primodel genere ...

Da un lato “armadi intelligenti” che monitorano le scorte e ordinano farmaci e dispositivi medici in relazione alle prescrizioni di reparto e alle esigenze di sala operatoria, dall’altra un robot che in autonomia prepara le cassette che andranno a ...

Farmacia dei servizi, se ne parla a Milano il 17 maggio - farmacia dei servizi, se ne parla a Milano il 17 maggio - Federfarma Lombardia e The European House – Ambrosetti hanno organizzato un evento a Milano per discutere il ruolo della farmacia dei servizi nel miglioramento della qualità di vita e nella sostenibil ...

Farmacista di reparto, operativo nell’ospedale di Città di Castello. Al via progetto pilota - Farmacista di reparto, operativo nell’ospedale di Città di Castello. Al via progetto pilota - In Umbria, nell’ospedale di Città di Castello, diventa operativa la figura del farmacista di reparto: lavorerà con un team multidisciplinare, avrà responsabilità nella gestione e fornitura di farmaci ...