’Arte per la vita’ Opere all’asta per beneficenza

(Di giovedì 9 maggio 2024) Sabato prossimo all’Accademia musicale Chigiana alle 17.30, si svolgeràper la, asta diorganizzata dal Rotary Siena Est in collaborazione con AIL Siena e Grosseto; dalle 16.30 sarà possibile vedere lein asta esposte al primo piano dell’Accademia Chigiana. L’idea diper lanasce dalla volontà del Rotary Siena Est di raccogliere fondi con AIL Siena e Grosseto, associazione italiana contro le leucemie, da destinare direttamente al reparto di Ematologia dell’Ospedale di Siena, diretto dalla professoressa Monica Bocchia. Una trentina di artisti attivi sul nostro territorio e non solo, fra di loro anche alcuni autori di drappelloni e masgalani, si sono messi a disposizione della causa, donando ciascuno un’opera da vendere ...

MOSTRE IN ITALIA - MIRÒ, IMPOSSESSARSI DEL REALE PER AFFRANCARSI DALLE FORME (di Chiara Volpe) - "Sono di indole tragica, taciturna, tutto mi disgusta, la vita mi sembra assurda". Non soltanto, ... Laureata in Storia dell'Arte , ha svolto diverse attività presso la Soprintendenza per i Beni ...

Musica. Addio a Giovanna Marini, "cantastorie" popolare - Compositrice, cantante, ricercatrice che ha dedicato la sua vita alla tradizione orale fondando la ... collabora con il celebre poeta in lingua sarda Peppino Marotto, dal quale impara l'arte della ...