Doppio smacco a Harry Il padre non lo riceve e dà un titolo al fratello

(Di giovedì 9 maggio 2024) Un fossato difficile da colmare. È l’immagine proiettata ancora una volta dalla famiglia reale britannica nel giorno in cui il principe ribelle, secondogenito di re Carlo III e della compianta Diana, è tornato fugacemente sulla scena pubblica di Londra, senza tuttavia poter incontrare il sovrano genitore a dispetto di quelle che sembravano essere le sue stesse aspettative. E, anzi, ha visto annunciare proprio ieri il conferimento almaggiore William, erede al trono col quale è da tempo ai ferri corti, unonorifico militare che – per curriculum, e in circostanze diverse – sarebbe forse dovuto spettare a lui.e figlio – separati da un oceano fin dallo strappo con cui il duca di Sussex decise nel 2020 di trasferirsi negli Usa con la consorte Meghan, a costo di dover rinunciare al ruolo di ...

Real Madrid-Bayern 2-1 (tot: 4-3): doppio Joselu, Real in finale - Real Madrid-Bayern 2-1 (tot: 4-3): doppio Joselu, Real in finale - Al Santiago Bernabéu, la squadra di Ancelotti va sotto contro i tedeschi - a segno con Davies - ma un'incredibile rimonta la porta in finale contro il Dortmund: decisivo con la sua doppietta Joselu, e ...

