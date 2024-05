Saione - secondo round Incontro Comune-Comitato

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 9 maggio 2024) Il progetto di riqualificazione di Piazzatorna in consiglio comunale. Ma palazzo Cavallo questa volta apre ai cittadini. Il 16 maggio dalle 18.30, si terrà, infatti, la seduta aperta del Consiglio Comunale, così come richiesto dall’opposizione. Sarà l’occasione per ildi, che fin dall’inizio si è opposto al progetto, di far sentire le proprie istanze. Prima di quella data, già stasera, incontreranno nuovamente la vicesindaco Lucia Tanti e l’assessore Alessandro Casi. Sono giorni caldi, anzi roventi pere il suoconvinto oppositore del progetto deldi riqualificazione della piazza, finanziato con i fondi del Pnrr. La vicesindaco e l’assessore Casi nel primodella scorsa settimana avevano deciso per lo slittamento ...